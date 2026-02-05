"Арсенал" готов заплатить до 90 миллионов евро за молодую звезду "Баварии"

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания полузащитника мюнхенской "Баварии" Леннарта Карла, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, немецкий клуб оценивает своего воспитанника в 80–90 миллионов евро. Молодой хавбек пользуется высоким спросом на трансферном рынке, а "Арсенал" внимательно следит за его развитием и готов рассмотреть крупное предложение.

Леннарт Карл является воспитанником "Баварии". Его контракт с действующими чемпионами Германии рассчитан до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, забив семь мячей и отдав три результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Карла составляет 60 миллионов евро.