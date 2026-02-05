"Вест Хэм" отказался от подписания экс-игрока "МЮ"

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" отказался от возможности подписать бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингарда, сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT.

По информации источника, интерес к хавбеку проявляли несколько клубов АПЛ, однако в итоге они приняли решение отказаться от сотрудничества с игроком. В частности, "Вест Хэм" предпочел усилить состав Адамой Траоре вместо Лингарда.

Отмечается, что футболист рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Европы, так как в ряде чемпионатов трансферное окно еще остается открытым. В настоящий момент Лингард является свободным агентом. Его последним клубом был "Сеул", за который он выступал с 2024 по 2025 год, проведя 67 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.