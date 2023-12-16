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Список лучших футболистов Аргентины: Месси опережает Марадону

Мировой футбол
Новости
16 Декабря 2023 23:51
Список лучших футболистов Аргентины: Месси опережает Марадону

Британский футбольный журнал FourFourTwo подготовил рейтинг лучших аргентинских футболистов в истории футбола.

Как сообщает İdman.biz, список возглавляет нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси.

За ним следует легендарный Диего Марадона. Замыкает тройку Марио Кемпес, победитель ЧМ-1978.

1. Лионель Месси (нападающий, 2003 – по настоящее время)
2. Диего Марадона (полузащитник, 1976–1997)
3. Марио Кемпес (нападающий, 1971-1996)
4. Даниэль Пассарелла (защитник, 1971–1989)
5. Габриэль Батистута (нападающий, 1988-2005)
6. Оскар Руджери (защитник, 1981–1997)
7. Хорхе Бурручага (полузащитник, 1982–1998)
8. Убальдо Филлол (вратарь, 1965-1991)
9. Анхель Ди Мария (нападающий, 2005 – по настоящее время)
10. Хавьер Маскерано (защитник, 2003-2020)

İdman.biz

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