"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Бруну Фернандеша - ВИДЕО

В 15-м туре английской Премьер лиги "Манчестер Юнайтед" одержал крупную выездную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 4:1 на стадионе "Молине".

Как сообщает İdman.Biz, счет открыл Бруну Фернандеш на 25-й минуте, однако в компенсированное время первого тайма Жан Рикнер Беллегард восстановил равновесие. Во втором тайме "Юнайтед" перехватил инициативу: Брайан Мбемо вывел гостей вперед на 51-й минуте, а Мейсон Маунт увеличил преимущество на 62-й.

Точку в матче поставил Фернандеш, оформивший дубль с пенальти на 82-й минуте, что довело счет до разгромного.

После 15 туров "Манчестер Юнайтед" имеет 25 очков и занимает шестое место в таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" остается на последней, 20-й строчке, набрав всего два балла.

В следующем туре "Юнайтед" 15 декабря сыграет с "Борнмутом", а "Вулверхэмптон" 13 декабря встретится с "Арсеналом".

İdman.Biz