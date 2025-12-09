"Милан" победил "Торино" и вышел на первое место в Серии А - ВИДЕО

В 14 м туре Серии А "Милан" одержал волевую победу над "Торино", выиграв со счетом 3:2 на стадионе "Олимпико Гранде Торино".

Как сообщает İdman.Biz, хозяева быстро создали комфортное преимущество: на 10 й минуте Никола Влашич реализовал пенальти, а спустя семь минут Дуван Сапата удвоил счет после передачи все того же Влашича. Однако "Милан" сумел вернуться в игру. На 24 й минуте Адриен Рабьо дальним ударом сократил отставание, а во втором тайме Кристиан Пулишич, вышедший на замену, стал главным героем встречи. Он сравнял счет на 67 й минуте и оформил дубль на 77 й, принеся команде важнейшую победу.

После 14 туров "Милан" возглавил таблицу чемпионата Италии, набрав 31 очко. "Торино" с 14 баллами занимает 16 -е место.

İdman.Biz