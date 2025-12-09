9 Декабря 2025
RU

"Милан" победил "Торино" и вышел на первое место в Серии А - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Декабря 2025 01:51
26
"Милан" победил "Торино" и вышел на первое место в Серии А - ВИДЕО

В 14 м туре Серии А "Милан" одержал волевую победу над "Торино", выиграв со счетом 3:2 на стадионе "Олимпико Гранде Торино".

Как сообщает İdman.Biz, хозяева быстро создали комфортное преимущество: на 10 й минуте Никола Влашич реализовал пенальти, а спустя семь минут Дуван Сапата удвоил счет после передачи все того же Влашича. Однако "Милан" сумел вернуться в игру. На 24 й минуте Адриен Рабьо дальним ударом сократил отставание, а во втором тайме Кристиан Пулишич, вышедший на замену, стал главным героем встречи. Он сравнял счет на 67 й минуте и оформил дубль на 77 й, принеся команде важнейшую победу.

После 14 туров "Милан" возглавил таблицу чемпионата Италии, набрав 31 очко. "Торино" с 14 баллами занимает 16 -е место.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Бруну Фернандеша - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Бруну Фернандеша - ВИДЕО

Команда Эрикса Тен Хага уверенно победила и поднялась на шестое место в АПЛ
"Осасуна" отдалилась от зоны вылета, обыграв "Леванте" - ВИДЕО
02:01
Мировой футбол

"Осасуна" отдалилась от зоны вылета, обыграв "Леванте" - ВИДЕО

Команда из Памплоны взяла важные три очка в борьбе за выживание

ФИФА объявила, что на ЧМ -2026 будут по два дополнительных перерыва на водопой
01:30
Мировой футбол

ФИФА объявила, что на ЧМ -2026 будут по два дополнительных перерыва на водопой

Организация введет трехминутные паузы для восстановления водного баланса игроков

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" не смог сломить сопротивление "Газиантепа" - ВИДЕО
00:21
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" не смог сломить сопротивление "Газиантепа" - ВИДЕО

Стамбульский клуб дважды отыгрывался и завершил матч вничью

Тренер "Ливерпуля" Слот: "После матча с "Интером" еще раз подумаем над ситуацией Салаха"
00:02
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" Слот: "После матча с "Интером" еще раз подумаем над ситуацией Салаха"

Наставник мерсисайдцев прокомментировал отсутствие египтянина в заявке на игру Лиги чемпионов

Серия А: "Дженоа" обыграла "Удинезе" - ВИДЕО
8 Декабря 23:30
Мировой футбол

Серия А: "Дженоа" обыграла "Удинезе" - ВИДЕО

Украинский полузащитник снова стал ключевой фигурой в матче Серии А

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы
6 Декабря 21:50
Кикбоксинг

Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

Вместе с Алекперовой также арестован ее ученик Аббас Рагимли
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах