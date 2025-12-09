9 Декабря 2025
"Интер" может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов

9 Декабря 2025 06:02
"Интер" может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов

"Интер" рискует остаться без своего ключевого центрального защитника Мануэля Аканджи в преддверии матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 9 декабря, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, у швейцарца недавно обнаружили симптомы гриппа, из за чего он пропустил последнюю тренировку команды. Во вторник футболист пройдет медицинское обследование, после чего станет ясно, сможет ли он принять участие во встрече с мерсисайдцами.

В нынешнем сезоне Аканджи провел 17 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. "Интер" перед заключительным туром занимает четвертое место в своей группе, имея 12 очков.

İdman.Biz

