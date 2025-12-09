9 Декабря 2025
RU

"Ливерпуль" может приобрести нападающего из Бундеслиги для замены Салаха

Мировой футбол
Новости
9 Декабря 2025 03:07
13
"Ливерпуль" может приобрести нападающего из Бундеслиги для замены Салаха

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания флангового нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, скауты мерсисайдского клуба присутствовали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором "РБ Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0, а Диоманд оформил хет-трик.

Интерес "Ливерпуля" к 19-летнему форварду усилился на фоне неопределенности вокруг будущего Мохамеда Салаха. Египтянин ранее раскритиковал клуб и заговорил о возможном уходе, после чего не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов против "Интера".

В нынешнем сезоне Ян Диоманд забил семь голов и отдал три результативные передачи, оставаясь одним из самых перспективных молодых нападающих Бундеслиги.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Бруну Фернандеша - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Бруну Фернандеша - ВИДЕО

Команда Эрикса Тен Хага уверенно победила и поднялась на шестое место в АПЛ
"Осасуна" отдалилась от зоны вылета, обыграв "Леванте" - ВИДЕО
02:01
Мировой футбол

"Осасуна" отдалилась от зоны вылета, обыграв "Леванте" - ВИДЕО

Команда из Памплоны взяла важные три очка в борьбе за выживание

"Милан" победил "Торино" и вышел на первое место в Серии А - ВИДЕО
01:51
Мировой футбол

"Милан" победил "Торино" и вышел на первое место в Серии А - ВИДЕО

Команда Пулишича совершила впечатляющий камбэк в Турине

ФИФА объявила, что на ЧМ -2026 будут по два дополнительных перерыва на водопой
01:30
Мировой футбол

ФИФА объявила, что на ЧМ -2026 будут по два дополнительных перерыва на водопой

Организация введет трехминутные паузы для восстановления водного баланса игроков

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" не смог сломить сопротивление "Газиантепа" - ВИДЕО
00:21
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" не смог сломить сопротивление "Газиантепа" - ВИДЕО

Стамбульский клуб дважды отыгрывался и завершил матч вничью

Тренер "Ливерпуля" Слот: "После матча с "Интером" еще раз подумаем над ситуацией Салаха"
00:02
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" Слот: "После матча с "Интером" еще раз подумаем над ситуацией Салаха"

Наставник мерсисайдцев прокомментировал отсутствие египтянина в заявке на игру Лиги чемпионов

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы
6 Декабря 21:50
Кикбоксинг

Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

Вместе с Алекперовой также арестован ее ученик Аббас Рагимли
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах