"Ливерпуль" может приобрести нападающего из Бундеслиги для замены Салаха

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания флангового нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, скауты мерсисайдского клуба присутствовали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором "РБ Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0, а Диоманд оформил хет-трик.

Интерес "Ливерпуля" к 19-летнему форварду усилился на фоне неопределенности вокруг будущего Мохамеда Салаха. Египтянин ранее раскритиковал клуб и заговорил о возможном уходе, после чего не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов против "Интера".

В нынешнем сезоне Ян Диоманд забил семь голов и отдал три результативные передачи, оставаясь одним из самых перспективных молодых нападающих Бундеслиги.

