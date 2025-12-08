8 Декабря 2025
RU

Флик: "Барселона" стала более сплоченной"

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 20:59
18
Флик: "Барселона" стала более сплоченной"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о нынешнем состоянии команды накануне матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Айнтрахта", передает İdman.Biz.

"Все знают, через какой период прошла наша команда за последние три месяца, у наших игроков были травмы, и приходилось распределять игровое время, учитывая это. В линии защиты у нас всего шесть игроков. В последние минуты чувствуется усталость, и не всегда легко поддерживать высокий уровень. Сегодня утром я сказал команде, что у нас все хорошо, мы стали более сплоченными. Именно этого мы и хотим. Наши футболисты играют на ином уровне, если сравнивать с тем, что было месяц назад.

Кубарси всего лишь 18 лет, но порой мы об этом забываем. В матче с "Бетисом" Кубарси отдал 87 передач со 100-процентной точностью. Думаю, это рекорд Ла Лиги", - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Салах не включен в заявку "Ливерпуля" на матч с "Интером" - ОФИЦИАЛЬНО
20:29
Мировой футбол

Салах не включен в заявку "Ливерпуля" на матч с "Интером" - ОФИЦИАЛЬНО

Мохамед Салах не полетит в Милан на игру Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче "Реала" с "Сельтой"
20:12
Мировой футбол

Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче "Реала" с "Сельтой"

Французский форвард сможет сыграть в Лиге чемпионов, несмотря на повреждение

Мудрик может продолжить карьеру в Испании или Франции
19:58
Мировой футбол

Мудрик может продолжить карьеру в Испании или Франции

Дисквалификация украинского футболиста может быть снята, что откроет путь к новому клубу
Саудовский клуб готов заплатить 100 млн евро за Гринвуда
19:21
Мировой футбол

Саудовский клуб готов заплатить 100 млн евро за Гринвуда

Нападающий "Марселя" привлек внимание благодаря стабильной форме и лидерскому потенциалу
Балотелли вспомнил о решении Моуринью не выпускать его на финал ЛЧ
14:30
Мировой футбол

Балотелли вспомнил о решении Моуринью не выпускать его на финал ЛЧ

Марио Балотелли сообщил, что решение тренера далось ему тяжело

Салхаб Мамедов: "Мы не ожидали, что установленная семь лет назад в Женеве скульптура, станет премией в номинации ФИФА" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
14:15
Мировой футбол

Салхаб Мамедов: "Мы не ожидали, что установленная семь лет назад в Женеве скульптура, станет премией в номинации ФИФА" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Известный азербайджанский скульптор рассказал про ажиотажа вокруг премии ФИФА

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации