Флик: "Барселона" стала более сплоченной"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о нынешнем состоянии команды накануне матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Айнтрахта", передает İdman.Biz.

"Все знают, через какой период прошла наша команда за последние три месяца, у наших игроков были травмы, и приходилось распределять игровое время, учитывая это. В линии защиты у нас всего шесть игроков. В последние минуты чувствуется усталость, и не всегда легко поддерживать высокий уровень. Сегодня утром я сказал команде, что у нас все хорошо, мы стали более сплоченными. Именно этого мы и хотим. Наши футболисты играют на ином уровне, если сравнивать с тем, что было месяц назад.

Кубарси всего лишь 18 лет, но порой мы об этом забываем. В матче с "Бетисом" Кубарси отдал 87 передач со 100-процентной точностью. Думаю, это рекорд Ла Лиги", - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

İdman.Biz