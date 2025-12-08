8 Декабря 2025
Фанаты "Наполи" бросали камни в автобус "Ювентуса"

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 00:35
16
Фанаты "Наполи" бросали камни в автобус "Ювентуса" по дороге к стадиону.

Как сообщает İdman.Biz, "Наполи" принимает "Ювентус" в матче 14-го тура Серии А.

В результате инцидента было повреждено несколько окон, но при этом никто не пострадал.

