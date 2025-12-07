"Кристал Пэлас" победил "Фулхэм" благодаря голу на 87-й минуте

7 Декабря 2025
7 Декабря 2025 22:30
"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 15-го тура АПЛ — 2:1.

Форвард гостей Эдвард Нкетиа открыл счет на 20-й минуте встречи. На 38-й минуте отличился нападающий хозяев Харри Уилсон. Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи установил итоговый счет на 87-й минуте.

"Кристал Пэлас" поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2025/26 с 26 очками. "Фулхэм" идет на 15-й строчке с 17 очками.

В следующем туре "Кристал Пэлас" сыграет дома против "Манчестер Сити", а "Фулхэм" встретится на выезде с "Бернли".

