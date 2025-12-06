“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Эльмира Асланова – первая азербайджанка, покорившая Эверест. На днях альпинистка поднялась и на высочайшую вершину Антарктиды – гору Винсон (4892 метра). Девушка отправилась туда в рамках проекта “7 вершин”, который предполагает восхождение на самые высокие горы каждого из семи континентов. Добраться до Антарктиды ей удалось с помощью ALE (Antarctic Logistics & Expeditions) – единственной логистической компании, осуществляющей перелеты на материк, который регулируется строгими международными соглашениями и научными программами.

Находясь в Антарктиде, Эльмира Асланова рассказала İdman.Biz о своем восхождении.

– В чем особенности подготовки к восхождению в Антарктиде?

– Само восхождение на гору Винсон отличается экстремальными погодными условиями. Несмотря на то что сейчас здесь полярное лето и солнце не заходит, а лишь движется по кругу, температура остается очень низкой. Минимум –25°C, на вершине –30–40°C, и все это сопровождается сильным холодным ветром. Стоит солнцу скрыться за горой, как в тени мгновенно становится значительно холоднее.

Поэтому в подготовке особое внимание уделяется одежде и экипировке. Винсон известен тем, что здесь нередки случаи обморожений пальцев и носа. Я докупила самые теплые перчатки, которые рекомендовала команда организаторов, и взяла с собой костюм, в котором поднималась на Эверест. В общем, все самое теплое и надежное.

Еще одна особенность Винсона по сравнению с другими горами, где я уже была, – здесь мы полностью несем все свое снаряжение и продукты сами: на санках и в рюкзаках. Помощников нет. Из второго лагеря – Low Camp – в High Camp мы поднимались по крутому склону на жумаре, с тяжелыми рюкзаками. Это создает дополнительную сложность, особенно для меня, ведь из-за состояния здоровья я почти три месяца не тренировалась.

– Как вы добрались до материка?

– Мы прилетели в Пунта-Аренас, Чили, а оттуда – на самолете до Антарктиды, путь занимает около четырех часов. Приземлились в Юнион Глейшер – это мини-городок, куда прибывают туристы, ученые и исследователи. Несмотря на суровые условия, здесь удивительно уютно: комфортные палатки, шведский стол, отдельные палатки для лекций и фильмов, есть даже душевые. Можно заниматься разными видами спорта и активностями.

Уже из Юнион Глейшер мы вылетели на небольшом самолете в базовый лагерь, откуда начался наш пеший путь к вершине.

– Какие у вас впечатления от Антарктиды?

– Я в полном восторге. Если бы не гора Винсон и проект “7 вершин”, я бы, наверное, никогда не решилась сюда поехать. Но энергия, сила, мощь и чистота этого континента – это что-то невероятное, не передаваемое словами. Я даже не представляла, что Антарктида настолько огромная и разнообразная. Кажется, что здесь только лед и снег, и в чем может быть красота? Но поверьте, она потрясающе красивая. Здесь нет запахов, но иногда ощущается особый аромат свежести, ни на что не похожий.

Компания ALE, как и все, кто приезжает в Антарктиду, обязана вывозить абсолютно все, что завозит. К континенту относятся с огромной бережностью и любовью. Антарктида – территория мира и науки, и мне кажется, что именно эта забота и уважение усиливают ее особую энергию.

– Какой этап восхождения оказался для вас самым сложным?

– Самая большая сложность возникла там, где я ее совсем не ожидала. В среднем восхождение занимает около семи часов, и когда до вершины оставалось примерно полтора часа, произошла неприятная ситуация. С моих очков отлетела боковая вставка, и я сняла очень теплую варежку, чтобы ее поправить. Под варежками у меня были тонкие флисовые перчатки, и пока я пыталась привести все в порядок, руки мгновенно начали мерзнуть.

Когда гид это заметил, он резко сказал мне немедленно надеть варежки и предупредил: если пальцы будут мерзнуть, он отправит меня вниз. Я не могла поверить, что это может произойти. Но когда мне снова пришлось снять варежку, чтобы очистить замерзшие очки, он по рации вызвал рейнджеров для моего спуска.

Я была в шоке – полтора часа до вершины! Сколько я ни пыталась убедить его, гид повторял: “Эльмира, вершина – не главное. Я не могу рисковать твоими пальцами”. Я ответила, что пойду вниз только если мне дадут еще один шанс завтра. Он лишь сказал: “Варианты могут быть”. Так я отправилась вниз с рейнджером. Я шла и не могла поверить, что прошла весь путь, но так и не дошла до вершины.

В лагере я сразу заговорила о том, что хочу попробовать снова. Рейнджеры сказали, что это невозможно, и у них такая ситуация впервые. Ведь сил подниматься второй день подряд не будет. Но я продолжала просить и уговаривать. В итоге они пообещали обсудить это с руководством и дать ответ утром. Ночь я почти не спала: понимала, что нужно отдыхать, чтобы были силы, но мысль о том, что мне могут не дать второй шанс, буквально не давала закрыть глаза.

Утром мне сообщили, что я могу пойти с гидом Томом и рейнджером, которые все равно поднимались на вершину, чтобы заменить указатели на маршруте. Я была невероятно счастлива. Том с самого начала сказал: “Я уверен, что ты дойдешь”. И действительно – в итоге я поднялась на вершину, даже быстрее, чем наша группа накануне.

– Что вам дало это путешествие в Антарктиду?

– Для меня горы – это в первую очередь духовный путь и процесс самопознания. Во время восхождения я многое осознаю, поэтому никогда не беру с собой книги. Я просто открыта миру, наблюдаю, принимаю. В этот раз я снова убедилась: если это твой путь, все сложится так, как должно. И то, что в моменте кажется “неудачей” или “провалом”, может быть частью чего-то большего и важного, просто мы пока не видим всей картины, только ее маленький отрезок.

– Какой пик из проекта “7 вершин” вы планируете покорить следующим?

– Следующая вершина – Денали на Аляске. Это очень сложная гора, в первую очередь из-за погодных условий. Винсон часто называют “мини-Денали”: условия похожи, но Денали сложнее и длиннее. Я знаю альпинистов, которые прошли все “7 вершин”, и многие считают Денали даже труднее Эвереста. Поэтому готовиться к ней я буду особенно серьезно.

– Вы покорили Эверест и дошли до Антарктиды. Не теряется ли мотивация, когда такие вершины уже за плечами?

– Абсолютно нет. Я очень люблю горы, сам процесс восхождения и все, что с ним связано. Ведь вершина – это только маленькая часть пути. Есть и подготовка, и новая страна, и невероятные люди, и внутренние открытия, и преодоление себя. У меня уже есть опыт, но каждое восхождение – это новые история, состояние и чувство. Поэтому мотивация, наоборот, не иссякает – она только растет.

– Насколько я знаю, такие экспедиции – недешевое удовольствие…

– Да, это действительно очень дорогие экспедиции. Я участвую в них благодаря азербайджанской компании - спонсору, который однажды сказала мне: “Эльмира, ты - наша гордость, и мы хотим тебя поддержать”. Я бесконечно благодарна своему спонсору за веру и помощь.

– Напоследок скажите, вы любите экстрим только, связанный с альпинизмом, или вообще по жизни?

– Еще до того, как в моей жизни появились горы, я занималась верховой ездой – и иногда падала, получала травмы. Могла спокойно пойти кататься на роликах или коньках. Но после того как альпинизм стал для меня чем-то большим, я стала гораздо осторожнее относиться к любым рискованным занятиям, особенно если впереди экспедиция. Одна неудачная травма может надолго вывести из строя, а горы для меня сейчас – абсолютный приоритет.

Лейла Эминова

İdman.Biz