"Семь вершин" Эльмиры Аслановой: до завершения проекта осталось всего ничего – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанская покорительница Эвереста Эльмира Асланова в этом году совершила два значимых восхождения. Вначале она взошла на вершину Пунчак-Джая (4884 метров), расположенную на острове Новая Гвинея в Индонезии, а на днях достигла пика Винсон (4892), который является высшей точкой Антарктиды (интервью с ней мы опубликовали чуть раньше).

Как передает İdman.Biz, экспедиции прошли в рамках популярного проекта "Семь вершин". Как видно из названия, это "звездная семерка" высочайших пиков каждого из континентов Земли. Своего рода коллекция восхождений на самые знаменитые точки планеты. Программа появилась в 1981 году и с тех пор набирает популярность. Сегодня более 40 000 тысяч человек в мире принимают участие в проекте, включая Э.Асланову, и около 600 уже покорили все семь вершин.

Первой покоренной горой в списке "Семи вершин" для нашей альпинистки стала высшая точка Африки – Килиманджаро (5895), на которую она взошла в 2021 году. А по настоящему прорывным для спортсменки стал 2023-й, когда она поднялась на высочайшую вершину Южной Америки Аконкагуа (6962), а затем – на Эверест (8.848), являющийся своеобразным бриллиантом короны для любого альпиниста. Асланова стала первой азербайджанкой, взошедшей на легендарный пик, а покорение Эвереста стало не просто достижением, а показателем силы характера, выносливости и внутреннего спокойствия, которое нужно, чтобы стоять там, где кислорода в три раза меньше, чем на уровне моря. Эльмира прошла путь, который требует от человека всего: физики, психологии, веры, подготовки и невероятной выдержки.

Мало кто знает, но восхождениям на Аконкагуа и Эверест предшествовало путешествие нашей соотечественницы в Чили, а именно, в одну из самых экстремальных точек планеты – пустыне Акатама. Альпинистка за месяц штурмует пик Сан-Франциско (6018), затем - Охос-дель-Саладо (6893).

Если возвращаться к "Семи вершинам", то Пунчак-Джая (4884 метров) или Пирамида Карстенсз в Индонезии и пик Винсон (4892) в Антарктиде, на которые взошла Эльмира, также входят в проект.

Следующей целью Аслановой может стать поход на пик Денали (6194). Самая высокая вершина Северной Америки расположена на Аляске. Об этом она рассказала еще в мае, так что впереди ее ждет новая захватывающая экспедиция.

Помимо Денали, для завершения проекта надо покорить высшую точку Европы Эльбрус (5642) и высочайшую вершину Австралии – пик Костюшко (2228). Правда, возможны и другие варианты. Так, существует несколько списков "Семи вершин", включающих незначительные вариации, но, как правило, основной состав остается неизменным. Семь вершин зависят от определения континента - в частности, от расположения границы этого континента. Это приводит к двум основным точкам зрения.

Первая заключается в выборе между Монбланом и Эльбрусом для Европы, что зависит от того, принимается ли вершина Большого Кавказа как граница между Азией и Европой в регионе между Черным и Каспийским морями: такая классификация поместила бы Эльбрус в Европу. Вторая - это Пунчак-Джая и гора Костюшко для Австралии, что зависит от того, включается ли в него континентальный шельф Сахул или только материковая часть Австралии.

Поэтому если учитывать, что Асланова уже взошла на высшую точку Австралии, то теперь ей остается два пика для завершения программы "Семь вершин" - Денали и Эльбрус/Монблан.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz