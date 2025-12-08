Серхио Рамос объявил об уходе из "Монтеррея"

Защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос, после поражения от "Толуке" (2:3) в Апертуре, ответил на вопрос о том, собирается ли он оставаться в клубе.

"Очевидно, да — это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью — мы отдали на поле все. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола. Самая большая боль — что мы не смогли подарить болельщикам еще один финал, ведь они заслуживали этого больше всех. Спасибо вам всегда за поддержку. Вперед, "Монтеррей"! — написал Рамос в своих соцсетях.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном матче "Монтеррей" проиграл "Толуке" со счетом 2:3, и минимальный успех "Райадос" в первой игре (1:0) не позволил команде пройти дальше. Действующий чемпион Мексики вышел в финал, где встретится с "Тигрес", за счет более высокого положения в регулярном первенстве.

Соглашение испанского защитника рассчитано до конца года, поэтому уже сейчас он имеет право вступать в переговоры с потенциальными работодателями.

İdman.Biz