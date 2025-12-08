8 Декабря 2025
"Милан" интересуется Луниным на фоне неопределенности с Меньяном

8 Декабря 2025 07:08
"Милан" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину на фоне ситуации с контрактом Майка Меньяна, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calcio Mercato.

Соглашение француза с "россонери" истекает в 2026 году, и Меньян пока не подает никаких сигналов о возможном продлении. Голкипер интересен "Ювентусу" и "Баварии".

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до 2030 года. Отмечается, что у украинца отличные отношения с Лукой Модричем, которые сохранились и после ухода хорвата из "Реала" в "Милан" летом. Это может сыграть свою роль в возможном трансфере.

İdman.Biz

