Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор напрямую влияет на летние планы "Королевского клуба" на трансферном рынке. В случае продления его соглашения клубу придется отказаться от крупных покупок этим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ok Diario, сам Винисиус хочет остаться, и его представители собираются возобновить переговоры.

В руководстве мадридского клуба по-прежнему видят в нем одного из ключевых игроков долгосрочного проекта. Однако при отсутствии договоренности о новом контракте клуб готов пойти на трансфер, чтобы избежать его ухода без компенсации в 2027 году. В качестве возможных замен рассматриваются Холанд и Нико Уильямс.

В текущем сезоне бразилец провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

İdman.Biz