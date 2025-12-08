Известен возможный новый клуб Суареса

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес подумывает о возвращении на родину. Действующий контракт 38-летнего футболиста с "Интер Майами" истекает в конце месяца и, похоже, не будет продлен.

Как сообщает İdman.Biz, в ближайшее время уругваец встретится с тренером "Насьоналя" из Монтевидео, чтобы обсудить свое вероятное возвращение.

Именно в этом клубе форвард начинал карьеру, в нем же он провел первые полгода после отъезда из Европы летом 2022 года.

Луис Суарес стал автором 17 голов и 17 ассистов в 50 матчах нынешнего сезона за "Интер Майами". В недавнем финале плей-офф МЛС, который завершился победой 3:1 над "Ванкувер Уайткэпс", звездный ветеран остался на скамейке запасных.

İdman.Biz