Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды

Актриса фильма для взрослых Тианна Трамп, которая встречается с футболистом "Арсенала" Николя Пепе, рассказала о своих отношениях с игроком и опровергла слухи о том, что вступила в них из-за денег.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Трамп, первый год их отношений она сама оплачивала билеты на самолет ради встреч с Пепе, чтобы он не подумал, будто ее интересует что-то материальное.

"Когда ему исполнилось 30 лет, я пригласила его в путешествие. Он даже не знал, куда мы летим. На это я заложила бюджет в 30 тысяч долларов. 30 лет - 30 тысяч", - поделилась актриса.

Отметим, что недавно журналисты узнали о том, что Николя Пепе готовится сделать Тианне предложение.

İdman.Biz

