8 Декабря 2025
Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в “Нефтчи”

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2025 17:35
Украинский тренер Юрий Вернидуб окончательно договорился с "Нефтчи" о сотрудничестве после длительных переговоров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса, стороны нашли компромисс и подписали контракт сроком на полтора года вместо ранее обсуждавшегося краткосрочного варианта.

По информации источников, зарплата Вернидуба в бакинском клубе составит около 50 тысяч долларов в месяц. Этот показатель делает украинского специалиста одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-лиги Азербайджана.

Напомним, Вернидуб не мог покинуть Украину без специального разрешения, так как в стране из-за военного положения действует ограничение на выезд мужчин за границу до достижения ими 60 лет. Юрий Вернидуб достигнет этого возраста 22 января 2026 года. Однако, по сообщению ряда СМИ, он получил специальное разрешение на выезд из Украины.

