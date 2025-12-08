Возвращение Жуниньо Олавиу в "Карабах" под вопросом - ВИДЕО

Возвращение нападающего "Фламенго" Жуниньо Олавиу в "Карабах" вряд ли состоится.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильские СМИ, 29-летний футболист планирует остаться в родной стране при условии смены клуба.

По данным источников, Жуниньо согласен перейти в "Баию", которая официально сделала ему предложение. В настоящий момент главная задача - согласовать условия между клубами. "Фламенго" готов продать футболиста за 5 миллионов евро, сумму, которую клуб получил за него от "Карабаха", в то время как "Баия" хочет получить скидку из-за того, что Жуниньо не входит в основной состав текущей команды.

"Карабах" заинтересован в аренде бывшего форварда, однако "Фламенго" настаивает на его полноценной продаже.

Отметим, что Жуниньо в начале этого года перешел из "Карабаха" в "Фламенго" и в бразильском клубе провел 32 матча, забив четыре гола.

İdman.Biz