6 Декабря 2025
Гурбан Гурбанов объяснил причины ухода из сборной Азербайджана - ВИДЕО

6 Декабря 2025 16:40
8
Гурбан Гурбанов объяснил причины ухода из сборной Азербайджана - ВИДЕО

Опытный тренер, возглавлявший сборную Азербайджана в 2017–2018 годах, Гурбан Гурбанов объяснил причины своего ухода.

Несмотря на то, что тренер подписал шестилетний контракт с АФФА, уже через год он покинул пост наставника команды и раскрыл причины произошедшего.

Гурбанов подчеркнул, что на это решение повлияли отношения между ним и руководством федерации того времени.

Он отметил, что ушел с поста не по собственной инициативе, а был уволен.

"Без искренности и правильного подхода невозможно добиваться успеха", - подчеркнул Гурбан Гурбанов.

İdman.Biz

Ла Лига: "Барселона" едет в гости к "Бетисом", "Атлетико" против “Атлетика” - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:20
Футбол

Ла Лига: "Барселона" едет в гости к "Бетисом", "Атлетико" против “Атлетика” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Два субботних матча XV тура обещают задать тон всей декабрьской гонке в верхней части таблицы
"Сабах" сыграет с "Нефтчи" с кадровыми потерями
16:00
Футбол

"Сабах" сыграет с "Нефтчи" с кадровыми потерями

Только Лепиница и Секдиха имеют шанс выйти на поле

Серия А: тренерская интрига в Неаполе, "Интер" попытается пробить крепкий "Комо" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:40
Футбол

Серия А: тренерская интрига в Неаполе, "Интер" попытается пробить крепкий "Комо" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Лучано Спалетти возвращается в Неаполь, где совсем недавно праздновал чемпионство

Юные азербайджанские футболисты выступят на международном турнире Astana Cup - ФОТО
15:20
Футбол

Юные азербайджанские футболисты выступят на международном турнире Astana Cup - ФОТО

Турнир в Астане посвящен 180-летию Абая Кунанбаева
Премию, врученную Дональду Трампу, изготовил отец Эльхана Мамедова - ФОТО/ВИДЕО
14:49
Футбол

Премию, врученную Дональду Трампу, изготовил отец Эльхана Мамедова - ФОТО/ВИДЕО

Премия мира ФИФА Трампу: статуэтка - копия азербайджанской скульптуры
Появилась новая информация относительно будущего Неймара
14:09
Футбол

Появилась новая информация относительно будущего Неймара

Бразилец планирует остаться в клубе как минимум на один сезон после возвращения из "Аль-Хиляля"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт