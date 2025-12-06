Гурбан Гурбанов объяснил причины ухода из сборной Азербайджана - ВИДЕО

Опытный тренер, возглавлявший сборную Азербайджана в 2017–2018 годах, Гурбан Гурбанов объяснил причины своего ухода.

Несмотря на то, что тренер подписал шестилетний контракт с АФФА, уже через год он покинул пост наставника команды и раскрыл причины произошедшего.

Гурбанов подчеркнул, что на это решение повлияли отношения между ним и руководством федерации того времени.

Он отметил, что ушел с поста не по собственной инициативе, а был уволен.

"Без искренности и правильного подхода невозможно добиваться успеха", - подчеркнул Гурбан Гурбанов.

İdman.Biz