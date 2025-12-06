Серия А: тренерская интрига в Неаполе, "Интер" попытается пробить крепкий "Комо" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу в эти выходные, а также частично в понедельник, состоятся матчи XIV тура.

Как передает İdman.biz, главными играми уик-энда выглядят сразу два матча с участием команд из лидирующей группы: "Наполи" - "Ювентус" и "Интер" - "Комо".

"Интер" - "Комо" (6 декабря)

В Милане встречаются третья и пятая команды Серии А. После XIII туров у "Интера" 27 очков, у "Комо" - 24, так что с точки зрения таблицы это прямой матч за позиции в первой пятерке.

"Комо" подходит к встрече в статусе одной из самых устойчивых команд чемпионата: отмечается 11-матчевая беспроигрышная серия, а статистика подтверждает качество обороны - всего семь пропущенных мячей за XIII туров.

"Наполи" - "Ювентус" (7 декабря)

В Неаполе встречаются команды с разными задачами на текущий момент, но с одинаковой ценой ошибки. "Наполи" идет в группе лидеров и после XIII туров имеет 28 очков, а "Ювентус" расположился на седьмой строчке с 23 баллами, поэтому победа может либо укрепить позиции хозяев наверху, либо вернуть туринцев в реальную гонку за титул.

Матч дополнительно подогревается тренерской интригой. Антонио Конте играет против клуба, с которым в период с 2011 по 2014 годы трижды стал чемпионом Италии, а "Ювентус" возглавляет Лучано Спаллетти, приведший “Наполи” к чемпионству в сезоне 2022/23, который возвращается в Неаполь в статусе соперника.

По кадровой ситуации ключевой удар приходится по гостям: форвард Душан Влахович перенес операцию и выбыл примерно на три с половиной месяца, а защитник Федерико Гатти по итогам обследования получил разрыв мениска и также нуждается в хирургическом вмешательстве.

Есть и исторический фактор: "Ювентус" проиграл шесть последних выездов в Неаполь, что делает задачу гостей еще сложнее.

Остальные пары XIV тура:

6 декабря

"Сассуоло" - "Фиорентина"

"Верона" - "Аталанта"

7 декабря

"Кремонезе" - "Лечче"

"Кальяри" - "Рома"

"Лацио" - "Болонья"

8 декабря

"Пиза" - "Парма"

"Удинезе" - "Дженоа"

"Торино" - "Милан"

Турнирная таблица Серии А после XIII туров:

1. "Милан" - 28

2. "Наполи" - 28

3. "Интер" - 27

4. "Рома" - 27

5. "Комо" - 24

6. "Болонья" - 24

7. "Ювентус" - 23

8. "Лацио" - 18

9. "Удинезе" - 18

10. "Сассуоло" - 17

11. "Кремонезе" - 17

12. "Аталанта" - 16

13. "Торино" - 14

14. "Лечче" - 13

15. "Кальяри" - 11

16. "Дженоа" - 11

17. "Парма" - 11

18. "Пиза" - 10

19. "Фиорентина" - 6

20. "Верона" - 6

Теймур Тушиев

İdman.Biz