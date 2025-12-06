Серия А: тренерская интрига в Неаполе, "Интер" попытается пробить крепкий "Комо" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу в эти выходные, а также частично в понедельник, состоятся матчи XIV тура.
Как передает İdman.biz, главными играми уик-энда выглядят сразу два матча с участием команд из лидирующей группы: "Наполи" - "Ювентус" и "Интер" - "Комо".
"Интер" - "Комо" (6 декабря)
В Милане встречаются третья и пятая команды Серии А. После XIII туров у "Интера" 27 очков, у "Комо" - 24, так что с точки зрения таблицы это прямой матч за позиции в первой пятерке.
"Комо" подходит к встрече в статусе одной из самых устойчивых команд чемпионата: отмечается 11-матчевая беспроигрышная серия, а статистика подтверждает качество обороны - всего семь пропущенных мячей за XIII туров.
"Наполи" - "Ювентус" (7 декабря)
В Неаполе встречаются команды с разными задачами на текущий момент, но с одинаковой ценой ошибки. "Наполи" идет в группе лидеров и после XIII туров имеет 28 очков, а "Ювентус" расположился на седьмой строчке с 23 баллами, поэтому победа может либо укрепить позиции хозяев наверху, либо вернуть туринцев в реальную гонку за титул.
Матч дополнительно подогревается тренерской интригой. Антонио Конте играет против клуба, с которым в период с 2011 по 2014 годы трижды стал чемпионом Италии, а "Ювентус" возглавляет Лучано Спаллетти, приведший “Наполи” к чемпионству в сезоне 2022/23, который возвращается в Неаполь в статусе соперника.
По кадровой ситуации ключевой удар приходится по гостям: форвард Душан Влахович перенес операцию и выбыл примерно на три с половиной месяца, а защитник Федерико Гатти по итогам обследования получил разрыв мениска и также нуждается в хирургическом вмешательстве.
Есть и исторический фактор: "Ювентус" проиграл шесть последних выездов в Неаполь, что делает задачу гостей еще сложнее.
Остальные пары XIV тура:
6 декабря
"Сассуоло" - "Фиорентина"
"Верона" - "Аталанта"
7 декабря
"Кремонезе" - "Лечче"
"Кальяри" - "Рома"
"Лацио" - "Болонья"
8 декабря
"Пиза" - "Парма"
"Удинезе" - "Дженоа"
"Торино" - "Милан"
Турнирная таблица Серии А после XIII туров:
1. "Милан" - 28
2. "Наполи" - 28
3. "Интер" - 27
4. "Рома" - 27
5. "Комо" - 24
6. "Болонья" - 24
7. "Ювентус" - 23
8. "Лацио" - 18
9. "Удинезе" - 18
10. "Сассуоло" - 17
11. "Кремонезе" - 17
12. "Аталанта" - 16
13. "Торино" - 14
14. "Лечче" - 13
15. "Кальяри" - 11
16. "Дженоа" - 11
17. "Парма" - 11
18. "Пиза" - 10
19. "Фиорентина" - 6
20. "Верона" - 6
Теймур Тушиев