Мисли Премьер-лига: "Зиря" примет "Карабах"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге стартует XIV тур.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче тура "Зиря" примет "Карабах".

Встреча на стадионе спортивного комплекса "Зиря" начнется в 17:00. Главным арбитром назначен Рауф Джабаров.

Сейчас представитель Агдама с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, а команда "Зиря", имеющая 26 баллов, идет следом и занимает позицию главного конкурента.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIV тур

17:00. "Зиря" – "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что тур завершится 9 декабря.

İdman.Biz