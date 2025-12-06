Мисли Премьер-лига: "Зиря" примет "Карабах"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге стартует XIV тур.
Как сообщает İdman.Biz, в первом матче тура "Зиря" примет "Карабах".
Встреча на стадионе спортивного комплекса "Зиря" начнется в 17:00. Главным арбитром назначен Рауф Джабаров.
Сейчас представитель Агдама с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, а команда "Зиря", имеющая 26 баллов, идет следом и занимает позицию главного конкурента.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
17:00. "Зиря" – "Карабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Отметим, что тур завершится 9 декабря.