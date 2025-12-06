6 Декабря 2025
Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"

6 Декабря 2025 11:29
Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"

"Матч с "Сабахом" получился интересным, напряженным и на высоком уровне для обеих команд. За 90 минут победитель не был выявлен, и даже дополнительное время не принесло результата. Не хватило только послематчевых пенальти, чтобы интрига Кубка полностью разрешилась", - заявил белорусский вратарь "Имишли" Андрей Синенка, комментируя поражение своей команды в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана от "Сабаха".

"Матч был сложным для обеих команд, и у нас, и у них в дополнительное время были хорошие возможности забить, но они реализовали свои моменты, а мы - нет. Обе команды показали характер, мастерство и стремление к победе. Поздравляю "Сабах" с победой. Влияние поражения в Кубке на наши выступления в чемпионате? Лично для меня такой связи нет. Кубок - это не только титул, но и кратчайший путь для команды попасть в еврокубки летом. К сожалению, мы потеряли эту возможность, но принимаем это как есть и теперь сосредоточимся исключительно на чемпионате", - сказал Синенка в интервью sport24.az.

Вратарь также поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в XIV туре Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта":

"В Сумгайыте прекрасный стадион и сильная команда. На последнем домашнем матче "Сумгайыта" трибуны были полностью заполнены. Надеюсь, атмосфера снова будет такой же, а игра получится качественной и интересной для зрителей. Мы постараемся добиться положительного результата".

Напомним, что матч "Сумгайыт" – "Имишли" состоится 9 декабря на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 19:30.

