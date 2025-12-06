АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Декабрь в Англии снова проходит в режиме "матч за матчем" - команды только что провели встречи XIV тура в середине недели, а уже в выходные их ждет XV тур АПЛ.
Как передает İdman.Biz, центральными играми уик-энда выглядят сразу два матча из верхней части турнирной таблицы: "Астон Вилла" - "Арсенал" и "Манчестер Сити" - "Сандерланд".
"Астон Вилла" - "Арсенал" (6 декабря)
Лидер едет на "Вилла Парк" к команде, которая прямо сейчас идет третьей и остается одним из главных конкурентов в борьбе за титул. Разрыв между соперниками всего шесть очков, так что очная встреча способна заметно качнуть чемпионскую гонку.
Дополнительная интрига - "фактор Эмери": "Виллу" по-прежнему ведет бывший тренер "Арсенала", а сам Артета накануне назвал выезд в Бирмингем "возможностью", отметив, что "Вилла" в последние сезоны создавала лондонцам серьезные проблемы. Обе команды подходят к матчу с паузой менее 72 часов после игр среди недели.
Кадровая ситуация у гостей выглядит напряженно. Под вопросом находится участие Деклана Райса и Криштиана Москеры, а по состоянию Вильяма Салиба и Леандро Троссара ожидались финальные решения ближе к игре. У хозяев есть несколько важных неопределенностей - в том числе по состоянию Эмилиано Мартинеса.
"Манчестер Сити" - "Сандерленд" (6 декабря)
На "Этихаде" встречаются вторая и шестая команды чемпионата. Гвардиола подчеркнул, что "Сандерланд" заслужил свое место в таблице на дистанции XIV туров, а не за счет краткого всплеска. Статистика подтверждает это: у "черных котов" 23 очка и уверенная игра с фаворитами – “Ливерпуль” (1:1) это подтвердит.
У "Сити" сильная атака: команда уже забила 32 мяча, а Холанд возглавляет гонку бомбардиров с 15 голами. Однако Гвардиола обеспокоен надежностью обороны - у "горожан" 16 пропущенных. По составу хозяев важнейшая потеря - Родри, который не сыграет из-за травмы подколенного сухожилия. У гостей новых повреждений нет, но в лазарете остаются Аджи Алесе, Хабиб Диарра, Деннис Сeркин и Лео Хьелде.
Остальные пары XV тура
6 декабря
"Борнмут" - "Челси"
"Эвертон" - "Ноттингем Форест"
"Лидс" - "Ливерпуль"
"Ньюкасл" - "Бернли"
"Тоттенхэм" - "Брентфорд"
7 декабря
"Брайтон" - "Вест Хэм"
"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"
Турнирная таблица АПЛ после XIV тура:
1. "Арсенал" - 33
2. "Манчестер Сити" - 28
3. "Астон Вилла" - 27
4. "Челси" - 24
5. "Кристал Пэлас" - 23
6. "Сандерленд" - 23
7. "Брайтон" - 22
8. "Манчестер Юнайтед" - 22
9. "Ливерпуль" - 22
10. "Эвертон" - 21
11. "Тоттенхэм" - 19
12. "Ньюкасл" - 19
13. "Брентфорд" - 19
14. "АФК Борнмут" - 19
15. "Фулхэм" - 17
16. "Ноттингем Форест" - 15
17. "Лидс" - 14
18. "Вест Хэм" - 12
19. "Бернли" - 10
20. "Вулверхэмптон" – 2
Теймур Тушиев