АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Декабрь в Англии снова проходит в режиме "матч за матчем" - команды только что провели встречи XIV тура в середине недели, а уже в выходные их ждет XV тур АПЛ.

Как передает İdman.Biz, центральными играми уик-энда выглядят сразу два матча из верхней части турнирной таблицы: "Астон Вилла" - "Арсенал" и "Манчестер Сити" - "Сандерланд".

"Астон Вилла" - "Арсенал" (6 декабря)

Лидер едет на "Вилла Парк" к команде, которая прямо сейчас идет третьей и остается одним из главных конкурентов в борьбе за титул. Разрыв между соперниками всего шесть очков, так что очная встреча способна заметно качнуть чемпионскую гонку.

Дополнительная интрига - "фактор Эмери": "Виллу" по-прежнему ведет бывший тренер "Арсенала", а сам Артета накануне назвал выезд в Бирмингем "возможностью", отметив, что "Вилла" в последние сезоны создавала лондонцам серьезные проблемы. Обе команды подходят к матчу с паузой менее 72 часов после игр среди недели.

Кадровая ситуация у гостей выглядит напряженно. Под вопросом находится участие Деклана Райса и Криштиана Москеры, а по состоянию Вильяма Салиба и Леандро Троссара ожидались финальные решения ближе к игре. У хозяев есть несколько важных неопределенностей - в том числе по состоянию Эмилиано Мартинеса.

"Манчестер Сити" - "Сандерленд" (6 декабря)

На "Этихаде" встречаются вторая и шестая команды чемпионата. Гвардиола подчеркнул, что "Сандерланд" заслужил свое место в таблице на дистанции XIV туров, а не за счет краткого всплеска. Статистика подтверждает это: у "черных котов" 23 очка и уверенная игра с фаворитами – “Ливерпуль” (1:1) это подтвердит.

У "Сити" сильная атака: команда уже забила 32 мяча, а Холанд возглавляет гонку бомбардиров с 15 голами. Однако Гвардиола обеспокоен надежностью обороны - у "горожан" 16 пропущенных. По составу хозяев важнейшая потеря - Родри, который не сыграет из-за травмы подколенного сухожилия. У гостей новых повреждений нет, но в лазарете остаются Аджи Алесе, Хабиб Диарра, Деннис Сeркин и Лео Хьелде.

Остальные пары XV тура

6 декабря

"Борнмут" - "Челси"

"Эвертон" - "Ноттингем Форест"

"Лидс" - "Ливерпуль"

"Ньюкасл" - "Бернли"

"Тоттенхэм" - "Брентфорд"

7 декабря

"Брайтон" - "Вест Хэм"

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица АПЛ после XIV тура:

1. "Арсенал" - 33

2. "Манчестер Сити" - 28

3. "Астон Вилла" - 27

4. "Челси" - 24

5. "Кристал Пэлас" - 23

6. "Сандерленд" - 23

7. "Брайтон" - 22

8. "Манчестер Юнайтед" - 22

9. "Ливерпуль" - 22

10. "Эвертон" - 21

11. "Тоттенхэм" - 19

12. "Ньюкасл" - 19

13. "Брентфорд" - 19

14. "АФК Борнмут" - 19

15. "Фулхэм" - 17

16. "Ноттингем Форест" - 15

17. "Лидс" - 14

18. "Вест Хэм" - 12

19. "Бернли" - 10

20. "Вулверхэмптон" – 2

Теймур Тушиев

İdman.Biz