Появилась новая информация относительно будущего Неймара

"Сантос" начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями относительно продления контракта.

Как сообщает İdman.Biz на ссылкой на журналиста Foot Mercato Санти Ауна, Неймар намерен провести в клубе еще минимум один сезон и стороны рассчитывают вскоре завершить обсуждение условий.

Бразилец вернулся в "Сантос" в январе, выйдя на рынок свободных агентов после ухода из "Аль-Хиляля". Текущее соглашение форварда рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

