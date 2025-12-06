6 Декабря 2025
Появилась новая информация относительно будущего Неймара

6 Декабря 2025 14:09
"Сантос" начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями относительно продления контракта.

Как сообщает İdman.Biz на ссылкой на журналиста Foot Mercato Санти Ауна, Неймар намерен провести в клубе еще минимум один сезон и стороны рассчитывают вскоре завершить обсуждение условий.

Бразилец вернулся в "Сантос" в январе, выйдя на рынок свободных агентов после ухода из "Аль-Хиляля". Текущее соглашение форварда рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

