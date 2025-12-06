6 Декабря 2025
RU

Юные азербайджанские футболисты выступят на международном турнире Astana Cup - ФОТО

Футбол
Новости
6 Декабря 2025 15:20
5
Юные азербайджанские футболисты выступят на международном турнире Astana Cup - ФОТО

С 6 по 8 декабря в столице Казахстана среди юных футболистов 2014 года рождения пройдет международный турнир Astana Cup, посвященный 180-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AZERTAC, в соревнованиях примут участие около 200 детей из семи стран. Азербайджан на турнире представляет команда юношей футбольного клуба "Карабах" из Баку.

Главный тренер "Карабаха" среди 12-летних Шохрат Юсифов в интервью журналистам отметил, что в рамках турнира запланировано шесть матчей, а главная цель - дать юным футболистам международный опыт:

"Победа или поражение - это не главное. На этом этапе развития нашим приоритетом является технический и тактический рост детей. В первые годы футбольной карьеры они должны освоить базовую технику и игровое мышление - это для нас главное".

По словам тренера, задача команды - достойно выступить за "Карабах": "Если сосредоточимся только на результате, лишим детей возможности развиваться через игру. Главное - чтобы они получили опыт и прогрессировали. Каждый матч - это отдельный этап развития. Учитывая уровень нашей команды, у нас высокие шансы оказаться среди призеров. Сейчас мы сыграли с казахстанской командой "Кызыляр" и победили со счетом 2:0. Следующая игра - против команды Саран из Казахстана".

Помимо азербайджанских футболистов, в Астану прибыли юные спортсмены из России, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Казахстан на турнире представляют 10 команд.

Мероприятие организовано при поддержке акимата города Астаны и направлено на развитие детского футбола, укрепление международного спортивного сотрудничества и популяризацию здорового образа жизни.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Премию, врученную Дональду Трампу, изготовил отец Эльхана Мамедова - ФОТО/ВИДЕО
14:49
Футбол

Премию, врученную Дональду Трампу, изготовил отец Эльхана Мамедова - ФОТО/ВИДЕО

Премия мира ФИФА Трампу: статуэтка - копия азербайджанской скульптуры
Появилась новая информация относительно будущего Неймара
14:09
Футбол

Появилась новая информация относительно будущего Неймара

Бразилец планирует остаться в клубе как минимум на один сезон после возвращения из "Аль-Хиляля"
"Лилль" продлил контракт с 18-летним талантом
13:49
Футзал

"Лилль" продлил контракт с 18-летним талантом

Айюб Буадди продолжит выступления за клуб до 2029 года
Главный тренер сборной Англии раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026
13:29
Футбол

Главный тренер сборной Англии раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Тухель заявил, что шоу было лишним
АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:09
Футбол

АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Результаты двух центральных матчей XV тура могут повлиять на расклад сил в верхушке таблицы

"Реал" отказался от трансфера Родри
12:49
Футбол

"Реал" отказался от трансфера Родри

Мадридский клуб сосредоточился на молодых кандидатах Адаме Уортоне и Кесе Смите

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста