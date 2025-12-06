Юные азербайджанские футболисты выступят на международном турнире Astana Cup - ФОТО

С 6 по 8 декабря в столице Казахстана среди юных футболистов 2014 года рождения пройдет международный турнир Astana Cup, посвященный 180-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AZERTAC, в соревнованиях примут участие около 200 детей из семи стран. Азербайджан на турнире представляет команда юношей футбольного клуба "Карабах" из Баку.

Главный тренер "Карабаха" среди 12-летних Шохрат Юсифов в интервью журналистам отметил, что в рамках турнира запланировано шесть матчей, а главная цель - дать юным футболистам международный опыт:

"Победа или поражение - это не главное. На этом этапе развития нашим приоритетом является технический и тактический рост детей. В первые годы футбольной карьеры они должны освоить базовую технику и игровое мышление - это для нас главное".

По словам тренера, задача команды - достойно выступить за "Карабах": "Если сосредоточимся только на результате, лишим детей возможности развиваться через игру. Главное - чтобы они получили опыт и прогрессировали. Каждый матч - это отдельный этап развития. Учитывая уровень нашей команды, у нас высокие шансы оказаться среди призеров. Сейчас мы сыграли с казахстанской командой "Кызыляр" и победили со счетом 2:0. Следующая игра - против команды Саран из Казахстана".

Помимо азербайджанских футболистов, в Астану прибыли юные спортсмены из России, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Казахстан на турнире представляют 10 команд.

Мероприятие организовано при поддержке акимата города Астаны и направлено на развитие детского футбола, укрепление международного спортивного сотрудничества и популяризацию здорового образа жизни.

