6 Декабря 2025
RU

Ла Лига: "Барселона" едет в гости к "Бетисом", "Атлетико" против “Атлетика” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
6 Декабря 2025 16:20
15
Матчи XV тура чемпионата Испании по футболу проходят с пятницы по понедельник, а тур уже стартовал нулевой ничьей "Овьедо" и "Мальорки" (0:0).

Как передает İdman.biz, главные афиши уик-энда - сразу два субботних противостояния из верхней части таблицы: "Бетис" - "Барселона" и "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид).

"Бетис" - "Барселона" (6 декабря)

Лидер едет в Севилью к "Бетису", который идет в группе лидеров и держит темп в борьбе за еврокубки. Перед игрой у "Барселоны" 37 очков, у "Бетиса" - 24, причем хозяева провели на один матч меньше, так что эта встреча может заметно повлиять на расклад вверху.

По текущему настроению команд бросается в глаза свежий результат гостей: 2 декабря "Барселона" обыграла "Атлетико" 3:1. А "Бетис" в прошлом туре Ла Лиги взял севильское дерби у "Севильи" (2:0), добавив к этому хороший эмоциональный фон перед приездом лидера.

"Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид) (6 декабря)

В Бильбао встречаются команды, которым критически важно не отпускать лидирующую группу. "Атлетико" подходит к туру с 31 очком и идет четвертым, "Атлетик" - восьмым с 20 баллами.

Матч пройдет на “Сан-Мамесе” и фактор домашних трибун тут особенно важен: баски только что получили болезненный удар - 3 декабря "Атлетик" уступил "Реалу" 0:3, а чуть раньше крупно проиграл "Барселоне" (0:4). На этом фоне очки с "Атлетико" выглядят как способ быстро вернуть уверенность.

Остальные пары XV тура

5 декабря

"Овьедо" - "Мальорка" 0:0

6 декабря

"Вильярреал" - "Хетафе"

"Алавес" - "Реал Сосьедад"

7 декабря

"Эльче" - "Жирона"

"Валенсия" - "Севилья"

"Эспаньол" - "Райо Вальекано"

"Реал" - "Сельта"

8 декабря

"Осасуна" - "Леванте"

Турнирная таблица Ла Лиги на 6 декабря:

1. "Барселона" - 37

2. "Реал" - 36

3. "Вильярреал" - 32

4. "Атлетико" - 31

5. "Бетис" - 24

6. "Эспаньол" - 24

7. "Хетафе" - 20

8. "Атлетик" - 20

9. "Райо Вальекано" - 17

10. "Реал Сосьедад" - 16

11. "Эльче" - 16

12. "Сельта" - 16

13. "Севилья" - 16

14. "Алавес" - 15

15. "Мальорка" - 14

16. "Валенсия" - 14

17. "Осасуна" - 12

18. "Жирона" - 12

19. "Овьедо" - 10

20. "Леванте" - 9

Теймур Тушиев

İdman.Biz

