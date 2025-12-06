Ла Лига: "Барселона" едет в гости к "Бетисом", "Атлетико" против “Атлетика” - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Матчи XV тура чемпионата Испании по футболу проходят с пятницы по понедельник, а тур уже стартовал нулевой ничьей "Овьедо" и "Мальорки" (0:0).
Как передает İdman.biz, главные афиши уик-энда - сразу два субботних противостояния из верхней части таблицы: "Бетис" - "Барселона" и "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид).
"Бетис" - "Барселона" (6 декабря)
Лидер едет в Севилью к "Бетису", который идет в группе лидеров и держит темп в борьбе за еврокубки. Перед игрой у "Барселоны" 37 очков, у "Бетиса" - 24, причем хозяева провели на один матч меньше, так что эта встреча может заметно повлиять на расклад вверху.
По текущему настроению команд бросается в глаза свежий результат гостей: 2 декабря "Барселона" обыграла "Атлетико" 3:1. А "Бетис" в прошлом туре Ла Лиги взял севильское дерби у "Севильи" (2:0), добавив к этому хороший эмоциональный фон перед приездом лидера.
"Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид) (6 декабря)
В Бильбао встречаются команды, которым критически важно не отпускать лидирующую группу. "Атлетико" подходит к туру с 31 очком и идет четвертым, "Атлетик" - восьмым с 20 баллами.
Матч пройдет на “Сан-Мамесе” и фактор домашних трибун тут особенно важен: баски только что получили болезненный удар - 3 декабря "Атлетик" уступил "Реалу" 0:3, а чуть раньше крупно проиграл "Барселоне" (0:4). На этом фоне очки с "Атлетико" выглядят как способ быстро вернуть уверенность.
Остальные пары XV тура
5 декабря
"Овьедо" - "Мальорка" 0:0
6 декабря
"Вильярреал" - "Хетафе"
"Алавес" - "Реал Сосьедад"
7 декабря
"Эльче" - "Жирона"
"Валенсия" - "Севилья"
"Эспаньол" - "Райо Вальекано"
"Реал" - "Сельта"
8 декабря
"Осасуна" - "Леванте"
Турнирная таблица Ла Лиги на 6 декабря:
1. "Барселона" - 37
2. "Реал" - 36
3. "Вильярреал" - 32
4. "Атлетико" - 31
5. "Бетис" - 24
6. "Эспаньол" - 24
7. "Хетафе" - 20
8. "Атлетик" - 20
9. "Райо Вальекано" - 17
10. "Реал Сосьедад" - 16
11. "Эльче" - 16
12. "Сельта" - 16
13. "Севилья" - 16
14. "Алавес" - 15
15. "Мальорка" - 14
16. "Валенсия" - 14
17. "Осасуна" - 12
18. "Жирона" - 12
19. "Овьедо" - 10
20. "Леванте" - 9
Теймур Тушиев