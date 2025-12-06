6 Декабря 2025
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ - ВИДЕО

6 Декабря 2025 18:28
"Арсенал" на выезде проиграл "Астон Вилле" в матче 15-го тура чемпионата Англии-2025/26 - 1:2. Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк".

Первый гол в матче забил защитник команды из Бирмингема Мэтти Кэш на 36-й минуте. На 52-й минуте полузащитник лондонцев Леандро Троссар сравнял счет.

Победный гол для хозяев забил Эмилиано Буэндия на 90+5-й минуте.

"Арсенал" с 33 очками продолжает лидировать в АПЛ. "Астон Вилла" (30 очков) поднялась на второе месте.

В следующем туре "Арсенал" 13 декабря примет "Вулверхэмптон", а "Астон Вилла"14 декабря сыграет с "Вест Хэмом".

