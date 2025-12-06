Премию, врученную Дональду Трампу, изготовил отец Эльхана Мамедова - ФОТО/ВИДЕО

Во время церемонии жеребьевки ЧМ-2026, прошедшей вчера в Вашингтоне, стало известна интересная подробность о врученной президенту США Дональду Трампу Премии мира ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на modern.az, бронзовая статуэтка, которую передали Трампу, представляет собой миниатюрный вариант знаменитой скульптуры "Размышления и мечты" азербайджанских Народных художников Салхаба Мамедова и Али Ибадуллаева.

На фото: Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев

Салхаб Мамедов - проректор Государственной академии художеств и первый заместитель председателя Союза художников. Он является отцом бывшего генсека АФФА, а ныне главы департамента национальных ассоциаций УЕФА в ФИФА Эльхана Мамедова.

Али Ибадуллаев также является членом Союза художников.

Оригинал четырехметровой скульптуры установлен в Женеве, в парке перед Дворцом Наций - штаб-квартирой ООН. Здание, построенное в 1929–1938 годах, является одним из крупнейших общественных сооружений мира. В расположенном вокруг него Арианском парке площадью 46 гектаров представлено более 2000 произведений искусства, отражающих ключевые ценности ООН: мир, равенство, развитие, прогресс, свободу, права человека и защиту окружающей среды.

Памятник был подарен ООН в честь 25-летия вступления Азербайджана в организацию.

Отметим, что Премия мира ФИФА была учреждена впервые. Президент ФИФА Джанни Инфантино, вручая награду, подчеркнул "исключительную работу Трампа во имя мира". По его словам, американский лидер "достоин даже Нобелевской премии мира за усилия по объединению людей и укреплению глобальной стабильности".

"Учитывая ваши шаги и достигнутые результаты, вы полностью заслуживаете первой Премии мира ФИФА", - заявил Инфантино.

Дональд Трамп в ответ отметил, что благодаря дипломатическим инициативам ему удалось "спасти десятки миллионов жизней" и предотвратить множество конфликтов "еще до того, как они начались".

"Это одна из величайших честей в моей жизни", - заявил президент США.