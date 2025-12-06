6 Декабря 2025
"Лилль" продлил контракт с 18-летним талантом

6 Декабря 2025 13:49
15
Французский "Лилль" продлил контракт с 18-летним воспитанником Айюбом Буадди.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба на официальном сайте команды, новое соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал в 2027-м.

В текущем сезоне опорник принял участие в 18 матчах своей команды в Лиге 1 и Лиге Европы УЕФА. На его счету одна результативная передача. Всего в активе полузащитника молодежной сборной Франции уже 72 матча и четыре ассиста за взрослую команду "Лилля".

Ранее сообщалось, что к Буадди проявляет интерес чемпион Франции "ПСЖ". Слухи также связывали полузащитника с возможным переходом в лондонский "Челси".

