Виталий Борисов: "Сегодня вечером сделать это будет невозможно" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Один из самых известных мастеров отечественного футзала Виталий Борисов не питает особых иллюзий по поводу успешного результата в рамках сегодняшнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу "Араз-Нахчыван" - "Бенфика".

Как сообщает İdman.Biz, один из лидеров отечественного футзала в недавнем прошлом, не верит в победу нахчыванской команды в первом матче.

"Я бы очень хотел, чтобы наша команды победила, но, увы, сделать это сегодня вечером будет невероятно сложно, я бы даже сказал - невозможно. У "Араз-Нахчывана" по разным причинам не будут играть трое бразильцев, являющихся футболистами основного состава. К тому же, "Бенфика" и так безусловный фаворит этой пары и португальцы прекрасно выступили на групповой стадии турнира. Думаю, что они победят и сейчас, но с разницей максимум в два мяча. А в ответной игре наш клуб сделает все возможное, чтобы ликвидировать этот разрыв и пробиться в четвертьфинал. Уверен, что по сумме двух матчей "Араз-Нахчывану" удастся преодолеть даже такого грозного противника, как "Бенфика", – отметил Виталий Борисов.

Напомним, что игра "Араз-Нахчыван" - "Бенфика" состоится сегодня во Дворце спорта и начнется в 20:00.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz