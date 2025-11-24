Лига чемпионов УЕФА по футзалу: "Араз-Нахчыван" сыграет с "Бенфикой" с кадровыми потерями

Сегодня команда "Араз-Нахчыван" проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу против "Бенфики".

Как сообщает İdman.biz, команда выйдет на игру с кадровыми потерями.

По информации Федерации футзала Азербайджана, из-за дисквалификаций в матче не примут участие Джованни Валеро, Карлос Бертола и Александерсон Тейшейра. Их заменят Кянан Манафов, Фарид Аббасов и Гусейн Абдулов.

Главный тренер Евгений Куксевич огласил список футзалистов, включенных в заявку на встречу:

Вратари: Эмин Курдов, Ровшан Гусейнли, Гусейн Абдулов

Игроки: Фарид Аббасов, Адалят Алекберов, Ульви Алиев, Мирза Амиров, Филипиньо, Жан Перуццо, Гудрет Гасымзаде, Луиччи Лонго, Кянан Манафов, Яго Энрике, Аллекс Резенде

"Арaз-Нахчыван" примет португальский клуб во Дворце спорта в Баку. Начало матча в 20:00.

Отметим, что ответная игра состоится 5 декабря в Португалии. Победитель пары в 1/4 финала встретится с сильнейшим в дуэли "АЕК" (Греция) – "Спортинг" (Португалия).

İdman.Biz