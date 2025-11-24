24 Ноября 2025
Жозе Алесио: "Рад, что "Араз-Нахчыван" вернулся на свое место – в Лигу чемпионов"

24 Ноября 2025 16:55
18
Жозе Алесио: "Рад, что "Араз-Нахчыван" вернулся на свое место – в Лигу чемпионов"

"Я следил за играми "Араз-Нахчывана" в этом сезоне Лиги чемпионов. Рад видеть, что команда вернулась на свое место, ведь у нее большая история в азербайджанском футзале", - заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футзалу и "Араз-Нахчывана" бразилец Жозе Алесио, комментируя предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Он отметил, что соперник будет сложным: "Команда сместила с пьедестала многолетнего чемпиона "Спортинг" и в прошлом сезоне завоевала золотые медали Португальской лиги. Главный тренер "Бенфики" - мой друг и бывший коллега. Сейчас клуб в отличной форме, команда действует в соответствии с одной и той же игровой концепцией уже почти два года. "Бенфика" обладает высоким техническим уровнем, физической мощью, интенсивностью и подвижностью - все эти факторы усложняют жизнь любому сопернику. Если "Араз-Нахчыван" хочет добиться успеха в первом матче, нужно показать качественный футбол", - сказал Алесио в интервью AZERTAC.

Бразилец также подчеркнул развитие португальского футзала: "То, что Португалия обошла в футзале страны, считающиеся лидерами - Бразилию и Испанию, став чемпионом мира и Европы, - не случайно. Футзал в Португалии значительно развился за эти годы".

Напомним, что матч "Араз-Нахчыван" – "Бенфика" пройдет во Дворце спорта в Баку и начнется в 20:00. Ответная игра состоится 5 декабря. Победитель пары в 1/4 финала встретится с сильнейшим в матче "AEK" (Греция) – "Спортинг" (Португалия).

