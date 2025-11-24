Представитель АФФА по футзалу получил назначение от УЕФА

Главный административный специалист Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) по футзалу Фаррух Гусейнзаде получил свое первое международное назначение.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию футзала Азербайджана, наш соотечественник станет представителем УЕФА на матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня в Афинах между "АЕК" (Греция) и "Спортинг" (Португалия).

Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, что победитель пары встретится в 1/4 финала с сильнейшим в противостоянии "Араз-Нахчыван" – "Бенфика".

İdman.Biz