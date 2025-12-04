"Араз-Нахчыван" отправил заявку на матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов УЕФА

"Араз-Нахчыван" отправил заявку на участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу против "Бенфики" (Португалия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, главный тренер Евгений Куксевич взял на выезд 13 футзалистов, включая двух вратарей.

Вратари: 1. Эмин Кюрдов, 12. Ровшан Гусейнли

Игроки: 20. Адалят Алекберов, 8. Ульви Алиев, 6. Мирза Амиров, 10. Жан Перрузо, 21. Филипиньо, 98. Карлос Бертуола, 49. Валеро Джованни, 3. Гюдрет Гасымзаде, 29. Луиччи Лонго, 9. Аллекс Резенде, 15. Александерсон Тейшейра

Отметим, что матч состоится 5 декабря в Лиссабоне на арене Pavilhao Fidelidade и начнется в 21:30 по местному времени. Судейскую бригаду предоставит Сербия.

İdman.Biz