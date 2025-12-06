"Реал" отказался от трансфера Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри более не является трансферной целью мадридского "Реала". "Сливочные" отказались от идеи приобретения 29-летнего испанского футболиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, решение мадридского гранда обусловлено несколькими ключевыми факторами.

В числе основных причин называются высокая трансферная стоимость игрока, его возраст, а также частые проблемы со здоровьем. Отмечается, что испанский полузащитник до сих пор не смог полностью восстановиться и набрать оптимальную физическую форму после разрыва крестообразной связки колена. Эта серьезная травма была получена им в сентябре прошлого года, и ее последствия влияют на стабильность его выступлений.

Вместо Родри, "Реал" сфокусировал свое внимание на двух других кандидатах, рассматривая их трансферы как более перспективные. В сферу интересов мадридского клуба вошли Адам Уортон из английского "Кристал Пэлас" и Кес Смит, который выступает за нидерландский "АЗ Алкмар". Руководство "сливочных" видит в этих молодых футболистах потенциальное усиление на долгосрочную перспективу.

В текущем сезоне Родри провел восемь матчей за "Манчестер Сити". За это время он не отметился результативными действиями.

İdman.Biz