"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом

6 Декабря 2025
"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался 22-летним сенегальским нападающим Умаром Диуфом, который проводит отличный сезон в бельгийской Challenger Pro League (второй дивизион) в составе клуба "Льеж", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Africafoot.

По данным источника, Диуф привлек внимание сразу нескольких европейских клубов, среди которых "Карабах", "Сент-Трюйден" из высшего дивизиона Бельгии и команда из второго дивизиона Испании. Льежский клуб оценил своего игрока в два миллиона евро.

"Сент-Трюйден" уже сделал предложение в размере 1,2 миллиона евро, однако в RFC Liège эту сумму сочли недостаточной. Интерес к футболисту также проявлял российский клуб, название которого не сообщается, но сам Диуф не рассматривает Россию как приоритетное направление.

В текущем сезоне форвард забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в 17 матчах за RFC Liège. Контракт сенегальца действует до 30 июня 2027 года с опцией продления еще на год. Летом он перешел в бельгийский клуб после успешного просмотра, в ходе которого забил пять голов в товарищеских матчах.

Ранее Диуф выступал за турецкий "Ризеспор" и клуб высшей лиги Северного Кипра "Гянджлик Гюджю".

