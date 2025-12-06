6 Декабря 2025
6 Декабря 2025 11:09
"Барселона" повышает уровень VIP-обслуживания после жалоб на питание - ФОТО

После жалоб зрителей на неудовлетворительное питание во время матча с "Алавесом" клуб "Барселона" принял меры по улучшению VIP-обслуживания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, клуб принес официальные извинения гостям и назначил шеф-повара Дани Гарсию, владельца ресторана Lena, ответственным за обновление меню и качества обслуживания.

В то же время стоимость VIP-билета была повышена с 100 до 120 евро за человека.

В качестве компенсации клуб предложил два бесплатных билета на матч баскетбольной команды "Барселоны", чтобы смягчить негативные впечатления болельщиков.

Это решение демонстрирует стремление клуба поддерживать высокий уровень сервиса для своих VIP-гостей и реагировать на их замечания оперативно.

