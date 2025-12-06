Дети футболистов и тренеров "Фламенго" приняли участие в чемпионской фотосессии - ФОТО

После триумфа в бразильской Серии А и победы в Кубке Либертадорес клуб "Фламенго" устроил особую фотосессию с участием самых маленьких героев - детей футболистов и тренеров команды.

Как сообщает İdman.Biz, на снимках малыши держат трофеи, сияют от счастья и демонстрируют настоящую любовь к футболу.

Фотографии получились особенно трогательными, а некоторые кадры вызвали улыбки фанатов по всему миру. На одном из фото внимательные болельщики заметили мальчика, напоминающего юного фаната Килиана Мбаппе.

Эта фотосессия стала символом семейных ценностей в футболе и напомнила о том, что победы команды создаются не только на поле, но и благодаря поддержке близких.

İdman.Biz