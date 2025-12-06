Объявлены судейские назначения на XIV тур Мисли Премьер-лиги

Стали известны назначения на матчи XIV тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур стартует встречей "Зиря" – "Карабах", которую обслужит Рауф Джабаров.

Последний матч тура - "Сумгайыт" – "Имишли" - доверен бригаде во главе с Алияром Агаевым.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIV тур

6 декабря (суббота)

17:00. "Зиря" – "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

7 декабря (воскресенье)

14:00. "Карван-Евлах" – "Шамахы"

Судьи: Джавид Джалилов, Намиг Гусейнов, Камран Байрамов, Ниджат Исмайыллы

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Эмин Алиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Евлахский городской стадион

8 декабря (понедельник)

17:00. "Габала" – "Туран Товуз"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Ширмамед Мамедов

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Городской стадион Габалы

20:00. "Сабах" – "Нефтчи"

Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Камранбей Рагимов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Рахман Имами

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Bank Respublika Arena

9 декабря (вторник)

17:00. "Араз-Нахчыван" – "Кяпаз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Мюслум Алиев, Рахиль Рамазанов, Ислам Мамедов

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Liv Bona Dea Arena

19:30. "Сумгайыт" – "Имишли"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбер Ахмедов

VAR: Али Алиев

AVAR: Зохраб Аббасов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Стадион имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте

İdman.Biz