6 Декабря 2025
Объявлены судейские назначения на XIV тур Мисли Премьер-лиги

Футбол
Новости
6 Декабря 2025 09:49
Объявлены судейские назначения на XIV тур Мисли Премьер-лиги

Стали известны назначения на матчи XIV тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур стартует встречей "Зиря" – "Карабах", которую обслужит Рауф Джабаров.

Последний матч тура - "Сумгайыт" – "Имишли" - доверен бригаде во главе с Алияром Агаевым.

Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур

6 декабря (суббота)
17:00. "Зиря" – "Карабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

7 декабря (воскресенье)
14:00. "Карван-Евлах" – "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Намиг Гусейнов, Камран Байрамов, Ниджат Исмайыллы
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эмин Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Евлахский городской стадион

8 декабря (понедельник)
17:00. "Габала" – "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Городской стадион Габалы

20:00. "Сабах" – "Нефтчи"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Камранбей Рагимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Bank Respublika Arena

9 декабря (вторник)
17:00. "Араз-Нахчыван" – "Кяпаз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Мюслум Алиев, Рахиль Рамазанов, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Liv Bona Dea Arena

19:30. "Сумгайыт" – "Имишли"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбер Ахмедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Зохраб Аббасов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте

