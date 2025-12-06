Фанат "Манчестер Юнайтед" спасает свою коллекцию маек после наводнения в Индонезии

Во время масштабных наводнений и оползней в Индонезии тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а многочисленные разрушения стали трагической реальностью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, cреди пострадавших - болельщик "Манчестер Юнайтед" из Индонезии, который хранит впечатляющую коллекцию футбольных маек.

Несмотря на последствия стихии, мужчина делает все возможное, чтобы спасти свою коллекцию - перевозит футболки в безопасное место.

По предварительным оценкам, пострадали миллионы, эвакуированы сотни тысяч, десятки тысяч лишились крыши над головой.

Местные власти и международные организации продолжают проводить спасательную и гуманитарную операцию.

İdman.Biz