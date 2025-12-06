6 Декабря 2025
RU

Главный тренер сборной Англии раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Футбол
Новости
6 Декабря 2025 13:29
9
Главный тренер сборной Англии раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что шоу, которое сделали организаторы жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 мира, было лишним.

Как сообщает İdman.Biz, "Мне все это не очень нравится. Могли бы обойтись и без всего этого шоу. Мне это не нужно, но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение", - приводит слова немецкого специалиста ВВС.

Сборной Англии досталась группа с Хорватией, Панамой и Ганой. Мировое первенство впервые пройдет на территории сразу трех стран - США, Канады и Мексики, и в нем примут участие 48 команд.

Напомним, что церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2026 прошла 5 декабря в Центре Кеннеди в США. На ней присутствовал глава Белого дома Дональд Трамп.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Лилль" продлил контракт с 18-летним талантом
13:49
Футзал

"Лилль" продлил контракт с 18-летним талантом

Айюб Буадди продолжит выступления за клуб до 2029 года
АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:09
Футбол

АПЛ: “Арсенал” проверят на прочность в Бирмингеме, “Ман Сити” проэкзаменует “черных котов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Результаты двух центральных матчей XV тура могут повлиять на расклад сил в верхушке таблицы

"Реал" отказался от трансфера Родри
12:49
Футбол

"Реал" отказался от трансфера Родри

Мадридский клуб сосредоточился на молодых кандидатах Адаме Уортоне и Кесе Смите

"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом
12:09
Футбол

"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом

Агдамский клуб проявляет интерес к одному из ярких нападающих бельгийского второго дивизиона
Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"
11:29
Футбол

Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"

Андрей Синенка прокомментировал поражение "Имишли" в Кубке Азербайджана
"Барселона" повышает уровень VIP-обслуживания после жалоб на питание - ФОТО
11:09
Футбол

"Барселона" повышает уровень VIP-обслуживания после жалоб на питание - ФОТО

Клуб назначил шеф-повара Дани Гарсию ответственным за улучшение сервиса

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста