Главный тренер сборной Англии раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что шоу, которое сделали организаторы жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 мира, было лишним.

Как сообщает İdman.Biz, "Мне все это не очень нравится. Могли бы обойтись и без всего этого шоу. Мне это не нужно, но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение", - приводит слова немецкого специалиста ВВС.

Сборной Англии досталась группа с Хорватией, Панамой и Ганой. Мировое первенство впервые пройдет на территории сразу трех стран - США, Канады и Мексики, и в нем примут участие 48 команд.

Напомним, что церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2026 прошла 5 декабря в Центре Кеннеди в США. На ней присутствовал глава Белого дома Дональд Трамп.

İdman.Biz