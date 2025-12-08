Рауф Алиев: "Гурбан Гурбанов не выбирает состав исходя из соперника"

"Карабах" завершает подготовку к решающему поединку VI тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором агдамский клуб примет нидерландский "Аякс" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как передает İdman.Biz, своим мнением о предстоящей встрече поделился бывший форвард "Карабаха" Рауф Алиев. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие трудности "Аякса", соперник остается именитым и опасным клубом, однако преимущество будет на стороне агдамцев.

"Соперник переживает не лучшие времена, но у "Аякса" огромное имя и история. Они приедут в Баку только за победой. Но "Карабах" в отличной форме, плюс команда сыграет при поддержке домашних трибун, и это сильный фактор. Не думаю, что Гурбан Гурбанов внесет большие изменения. Он не подбирает состав исходя из соперника, команда будет придерживаться своего стиля", - цитирует слова Алиева teleqraf.az.

