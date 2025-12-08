8 Декабря 2025
RU

Джейхун Султанов: "Мы можем победить "Аякс"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2025 19:34
19
Ветеран азербайджанского футбола Джейхун Султанов высказался о вероятностях агдамского клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Аякса". По его словам, несмотря на то что нидерландский клуб уже не столь силен, уровень их чемпионата значительно превосходит Премьер-лигу Азербайджана, передает İdman.Biz.

"Хотя это уже не тот прежний "Аякс", чемпионат, в котором они выступают, намного сильнее нашей Премьер-лиги. Именно поэтому игра будет тяжелой. К тому же это очень важный матч для "Карабаха". Если мы победим, наши шансы выйти из группы еще больше возрастут. Главное, чтобы агдамский клуб использовал созданные моменты. Ошибаться нельзя. Если обратить внимание на эти нюансы, конечно, мы можем победить "Аякс" или как минимум взять одно очко. У "Карабаха" есть свой стиль игры, и мы видели это в матчах с сильнейшими командами. Желаю "Карабаху" удачи",- цитирует слова Султанова sport24.az.

Матч между "Карабахом" и "Аяксом" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

İdman.Biz

