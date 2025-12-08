Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" примет "Нефтчи"

Сегодня в рамках XIV тура Мисли Премьер-лиги состоится очередной матч на стадионе Bank Respublika Arena.
Как сообщает İdman.Biz, "Сабах" примет "Нефтчи".
Начало встречи - в 20:00. "Сабах" с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Нефтчи" с 16 очками располагается на восьмой позиции.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
8 декабря
20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Камранбей Рахимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Bank Respublika Arena
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а встреча "Зиря" - "Карабах" завершилась вничью 1:1. XIV тур завершится 9 декабря.