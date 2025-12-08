Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" примет "Нефтчи"

Сегодня в рамках XIV тура Мисли Премьер-лиги состоится очередной матч на стадионе Bank Respublika Arena.

Как сообщает İdman.Biz, "Сабах" примет "Нефтчи".

Начало встречи - в 20:00. "Сабах" с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Нефтчи" с 16 очками располагается на восьмой позиции.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIV тур

8 декабря

20:00. "Сабах" - "Нефтчи"

Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Камранбей Рахимов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Рахман Имами

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Bank Respublika Arena

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, а встреча "Зиря" - "Карабах" завершилась вничью 1:1. XIV тур завершится 9 декабря.

İdman.Biz