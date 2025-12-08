Саудовский клуб готов заплатить 100 млн евро за Гринвуда

Форвард "Марселя" Мэйсон Гринвуд стал объектом серьезного интереса со стороны клуба из Саудовской Аравии "Неом", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato. По информации источника, саудовцы сделали предложение в размере 100 млн евро и готовы вступить в конкуренцию с любыми другими претендентами.

В "Неоме" считают 23-летнего нападающего идеальным лидером атакующей линии благодаря его стабильности и эффективности в напряженных игровых ситуациях. Действующий контракт Гринвуда с "Марселем" рассчитан до июня 2029 года.

В текущем сезоне англичанин провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 млн евро.

İdman.Biz