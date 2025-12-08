8 Декабря 2025
Саудовский клуб готов заплатить 100 млн евро за Гринвуда

8 Декабря 2025 19:21
15
Форвард "Марселя" Мэйсон Гринвуд стал объектом серьезного интереса со стороны клуба из Саудовской Аравии "Неом", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato. По информации источника, саудовцы сделали предложение в размере 100 млн евро и готовы вступить в конкуренцию с любыми другими претендентами.

В "Неоме" считают 23-летнего нападающего идеальным лидером атакующей линии благодаря его стабильности и эффективности в напряженных игровых ситуациях. Действующий контракт Гринвуда с "Марселем" рассчитан до июня 2029 года.

В текущем сезоне англичанин провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 млн евро.

İdman.Biz

