Салхаб Мамедов: "Мы не ожидали, что установленная семь лет назад в Женеве скульптура, станет премией в номинации ФИФА" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Бронзовая статуэтка, врученная в виде премии мира президенту США Дональду Трампу во время жеребьевки ЧМ-2026, что прошла в Вашингтоне, вызвала небывалый ажиотаж как во все футбольном мире в целом, так и в Азербайджане в частности.

Как потом стало известно, эта статуэтка оказалась мини-копией знаменитой скульптуры "Размышления и мечты" азербайджанских художников-скульпторов Салхаба Мамедова и Али Ибадуллаева, оригинал которой установлен в Женеве, перед штаб-квартирой ООН.

İdman.Biz удалось взять по этому поводу эксклюзивный комментарий у одного из авторов скульптуры – народного художника Азербайджана, проректора Государственной академии художеств и первого заместитель председателя Союза художников Азербайджана Салхаба Мамедова.

"Дело в том, что ФИФА обратилась ко всем футбольным федерациям с просьбой представить свой вариант статуэтки в этой новой номинации - премии мира. Наша совместная с Али Ибадуллаевым скульптура, как оказалось, им также была известна. И я думаю, что они выбрали ее потому, как она отображает ценности этой организации и идеально подходит под данную номинацию. Земной шар в данном случае символизирует еще и футбольный мяч, который поддерживают люди с разных стран и континентов. Кроме копии статуэтки нам еще заказали сделать медаль и памятный значок, так как победителю данной номинации будет вручаться не только статуэтка, но и весь такой комплект", – заявил Салхаб Мамедов.

"Конечно, я очень рад что таким образом мы оставили след в мировом футболе и что именно произведение азербайджанских скульпторов было выбрано в качестве такого значимого приза. Ведь семь лет назад, когда созданная нами четырехметровая скульптура была установлена перед штаб-квартирой ООН мы и не представляли, что когда-то она понадобится ФИФА. И, честно говоря, я не ожидал такого ажиотажа вокруг этой премии", - отметил народный художник.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz