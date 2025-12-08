8 Декабря 2025
Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"

8 Декабря 2025 11:10
Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"

Нападающий "Сантоса" Неймар высказался о клубе после матча 38-го тура чемпионата Бразилии, в котором его команда победила "Крузейро" со счетом 3:0, сообщает İdman.Biz.

"Сантос заслуживает гораздо большего, они заслуживают всегда быть на вершине. Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу". Я всегда буду ставить этот клуб на первое место", - приводит слова Неймара RMC Sport.

По итогам сезона "Сантос" занял в турнирной таблице чемпионата Бразилии 12-е место, набрав 47 очков, и сохранил свое место в высшем дивизионе страны на следующий год.

Неймар провел 20 матчей за клуб в чемпионате, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

