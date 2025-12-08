Арбитр матча “Карабах” - “Аякс” хорошо знаком с обоими клубами

Словенский арбитр Раде Обренович, назначенный главным судьей матча "Карабах" - "Аякс" в Баку в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов, знаком с обоими клубами.

Как передает İdman.Biz, с "Карабахом" Обренович пересекался 19 августа 2021 года, когда он работал на игре агдамского клуба с "Абердином" (1:0) на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Аякс" словенец также уже обслуживал: 22 августа 2024 года Обренович был главным арбитром матча "Ягеллония" - "Аякс" (1:4) в квалификации Лиги Европы.

Напомним, предстоящую встречу "Карабах" - "Аякс" в Баку обслужит бригада арбитров из Словении: ассистентами Обреновича станут Юре Прапротник и Грега Кордеж, четвертый арбитр Матео Тозан, VAR Матей Юг и AVAR Ален Борошак. Матч состоится 10 декабря и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Теймур Тушиев

İdman.Biz