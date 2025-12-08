8 Декабря 2025
Балотелли вспомнил о решении Моуринью не выпускать его на финал ЛЧ

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 14:30
Балотелли вспомнил о решении Моуринью не выпускать его на финал ЛЧ

Бывший нападающий "Интера" Марио Балотелли признался, что ему было неприятно не выйти на поле в финале Лиги чемпионов против "Баварии" в 2010 году.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний форвард отметил, что в Сантяго Бернабеу (финал проходил в Мадриде) Жозе Моуринью испытывал его на тренировках, но за несколько дней до матча решение изменилось.

"Я был на 98% уверен, что забью, но Моуринью не выпустил меня на поле", - цитирует футболиста Sports.ru.

Итальянский нападающий признал, что это было тяжелым решением для него, однако тренер поступил правильно ради команды. По его мнению, личные эмоции отходят на второй план, потому что "главное - выиграть титул".

Отметим, что матч завершился победой "Интера" со счетом 2:0.

İdman.Biz

